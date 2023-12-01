Депутат Рады Безуглая оскорбила Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного «обиженкой» в переписке в социальных сетях.

Депутат заметила в социальных сетях, что Залужный отреагировал на фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные действия. На фотографии были изображены несколько военачальников ВСУ, кроме Залужного — и автор поста подписал фото в критичном по отношению к главнокомандующему ВСУ тоне.

Залужный поставил удивленный смайлик этой записи.

«Валерий Федорович снова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Вы блогер? Ну реально, как «обиженка» на бывшего реагирует», — пишет Безуглая.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заказывает статьи против президента Украины Владимира Зеленского в западных изданиях.

Безуглая призвала ответить Залужного, почему западная техника не может дойти до самых способных бригад.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.