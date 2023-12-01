Десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО

Будущих офицеров Военно-воздушных войск России и спецназ ГУ ГШ (бывший спецназ ГРУ) начали обучать использованию винтовок НАТО в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ). Об этом ТАСС сообщает руководитель группы инструкторов училища с позывным «Успех».

«Успех» пояснил, что большинство стрелкового оружия, с которым проводится обучение — снайперские и штурмовые винтовки, а также пулеметы — попали в руки инструкторов в качестве трофеев, захваченных в ходе специальной военной операции.

«Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником, поэтому изучаем устройство, ведение огня из него. При этом в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет», — заявил «Успех».

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