Из-за нерешительности стран Запада Россия может победить в конфликте с Украиной. Об этом сообщает британский еженедельник The Economist.

По мнению автора статьи, западные партнеры Украины могли бы сделать намного больше, чтобы расстроить планы российского президента Владимира Путина.

«При желании западные страны могли бы задействовать намного большие промышленные и финансовые ресурсы, чем те, которыми располагает Москва <...> Причина, делающая возможной победу Путина, состоит в том, что ее условием является выносливость, а не захват территорий», — говорится в публикации.

Отмечается, что европейским странам не хватает «стратегического видения». В 2024 году Россия окажется в более выгодном положении для продолжения конфликта.

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Киев находится на грани капитуляции, а глава Украины Владимир Зеленский движется по пути Бенито Муссолини.

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