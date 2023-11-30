Губернатор Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о пресечении попытки атаки украинских войск беспилотником на территории региона.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сказано в сообщении губернатора.

До этого Минобороны России сообщало, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотник.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

Ранее российский военный поймал огромный украинский дрон с помощью веревки.