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В Киеве объяснили отказ от паузы в боевых действиях

Подоляк: любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России

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Gleb Garanich/Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале издания «Зеркало».

«Любая пауза все равно пойдет на пользу Российской Федерации, потому что она сможет нарастить больше ресурсов», — пояснил Подоляк.

Он добавил, что во время любой оперативной паузы Россия сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов. У Украины, в свою очередь, есть гораздо меньшее количество ресурсов.

До этого экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Киев находится на грани капитуляции, а глава Украины Владимир Зеленский движется по пути Бенито Муссолини.

По его словам, чем скорее украинский лидер покинет занимаемую должность, тем будет лучше для него.

Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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