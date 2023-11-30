Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале издания «Зеркало».

«Любая пауза все равно пойдет на пользу Российской Федерации, потому что она сможет нарастить больше ресурсов», — пояснил Подоляк.

Он добавил, что во время любой оперативной паузы Россия сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов. У Украины, в свою очередь, есть гораздо меньшее количество ресурсов.

До этого экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Киев находится на грани капитуляции, а глава Украины Владимир Зеленский движется по пути Бенито Муссолини.

По его словам, чем скорее украинский лидер покинет занимаемую должность, тем будет лучше для него.

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