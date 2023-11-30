Вооруженные силы РФ могут взять под контроль украинские города Харьков и Одессу, так как проводят успешные операции в зоне боевых действий. На это указал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, давший интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По словам эксперта, в настоящее время инициатива на поле боя принадлежит российским военным. В то же время он не исключил, что бойцы ВС РФ смогут удержать контроль над уже занятыми территориями.

«Думаю <...> они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова», — добавил Макгрегор.

Как он сказал, Киев больше не нуждается в поставках западных вооружений. В реальности украинским властям необходимо прекращение огня и урегулирование конфликта с Москвой, резюмировал эксперт.

28 ноября экс-советник Пентагона заявил, что действующий украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу итальянского политического деятеля Бенито Муссолини. Эксперт посчитал очевидным отсутствие у главы Украины возможности избежать наказания после завершения российской специальной военной операции (СВО).

Ранее американский профессор оценил возможность давления Вашингтона на Киев ради начала мирных переговоров.