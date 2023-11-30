ВС РФ усилили подготовку к атаке ДРГ у Каховского водохранилища

Российские военные усилили подготовку к атаке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Каховского водохранилища в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал инструктор с позывным «Штурвал».

По его словам, противник может начать забрасывать ДРГ, воспользовавшись наступлением холодного времени года и замерзанием воды. Сейчас в Запорожской области ночью столбик термометра опускается ниже нуля.

«Днепр начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Чтобы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы», — поделился военный.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что спецназ украинской разведки трижды пытался взять под свой контроль Запорожскую АЭС.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.