Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ усилили подготовку к атаке ДРГ у Каховского водохранилища

Российские военные усилили подготовку против ДРГ возле Каховского водохранилища

close
100%
Константин Михальчевский/РИА» Новости»

Российские военные усилили подготовку к атаке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Каховского водохранилища в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал инструктор с позывным «Штурвал».

По его словам, противник может начать забрасывать ДРГ, воспользовавшись наступлением холодного времени года и замерзанием воды. Сейчас в Запорожской области ночью столбик термометра опускается ниже нуля.

«Днепр начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Чтобы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы», — поделился военный.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что спецназ украинской разведки трижды пытался взять под свой контроль Запорожскую АЭС.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий