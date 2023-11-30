Производитель рассказал о применении российских дронов «Привет-82» в зоне спецоперации

Российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработавшее беспилотник конструкторское бюро (КБ) «Око».

По словам источника, дрон применяют на нескольких направлениях: Угледарском, Херсонском и Артемовском.

Дрон используют в рамках контрбатарейной борьбы и для штурма укрепрайонов. Тем не менее производитель подчеркнул, что данные о количестве аппаратов и деталях их применения в зоне СВО не подлежат разглашению.

В июне дрон-камикадзе прошел апробацию Министерства обороны РФ. Совладелец и генеральный директор данного КБ Вадим Жернов отметил, что в «Око» получили протокол о том, что беспилотник прошел апробацию Минобороны.

Беспилотник проверили на заявленную разработчиками дальность и время полета с штатной нагрузкой на дистанцию в 10 км. В ходе тестов «Привет-82» штатно запустился, устойчиво управлялся на всем протяжении полетов, маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал повтор атаки в бесшумном режиме.

Дрон может развивать скорость до 140 км/ч, а максимальная дальность полета составляет 30 километров. Аппарат может нести до 5,5 кг полезной нагрузки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.