Раненный разведчик ВС России рассказал, как вернуться к мирной жизни

Российский разведчик Николай Голуб получил ранение в ходе военной спецоперации и призвал обращаться к специалистам с целью скорейшего возвращения к мирной жизни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В мае 2022 года 23-летний Николай записался добровольцем. Его распределили в пулеметчики и сразу отправили в горячую точку.

За время службы Голуб спас одного из своего сослуживцев, когда тому стало плохо. Через 1,5 месяца Голуб попал в «красную зону», где был замыкающим во время разведки.

Летом 2022 бойца с подразделением отправили в Марьинку. Позже Голуба ранили и он потерял ногу. Домой Николай вернулся в декабре после госпиталя, спустя время ему поставили бионический протез.

Сейчас Николай Голуб занимается общественной деятельностью, его избрали депутатом Тихорецкого района Краснодарского края. Также он основал военно-патриотический клуб для детей и подростков.

«К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», — заключил Голуб.

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