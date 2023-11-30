В Израиле впервые за пять дней звучат сирены у границы с Ливаном. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На севере Израиля прозвучали сирены», — говорится в сообщении.

30 ноября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что перемирие с ХАМАС продолжается и стороны уже подготовили список заложников к освобождению.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

Ранее пятая группа освобожденных из Газы заложников прибыла на территорию Израиля.