В США назвали последствия возможной отправки войск на Украину

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что его страна не смогла бы справиться с Россией, отправив свои войска на Украину. Соответствующее заявление он сделал во время дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером, передает РИА Новости.

По словам Брайена, на самом деле Соединенным Штатам некого отправлять на Украину.

Он считает, что даже отправка американской авиационной группировки для участия в конфликте на стороне Украины не принесет ожидаемых результатов. Экс-сотрудник Пентагона назвал противовоздушную оборону РФ «солидной», а истребитель Су-35 — «самолетом высшего класса».

Он отметил, что промышленность США не способна восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине. По словам Брайена, оборонные заводы Соединенных Штатов представляют собой «потогонку» с устаревшими технологиями.

«Такая вот опция — к конфликту присоединится НАТО. Мы готовы к войне там (на Украине. — «Газета.Ru»)? Совершенно нет», — добавил бывший сотрудник Пентагона.

До этого экс-сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты и страны Европы ради спасения Киева от полной капитуляции могут ввести свои вооруженные силы на Украину.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.