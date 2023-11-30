Может быть объявлена эвакуация жителей Газы обратно на север анклава

Израиль обсуждает с США возможность перемещения гражданских лиц, которые ранее были эвакуированы на юг сектора Газа, обратно на север анклава. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на на американского чиновника.

Целью такого перемещения является снижение числа жертв среди мирного населения. Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают с израильскими коллегами вопрос о защите тысяч мирных жителей, которые бежали на юг Газы, в случае возможной военной операции Израиля в этом районе. Один из вариантов, рассматриваемых, может быть эвакуация гражданского населения обратно на север. Однако следует отметить, что большая часть северной части анклава уже разрушена в результате боевых действий и авиаударов со стороны Израиля.

Ранее требование Израиля об эвакуации населения Газы на юг вызвало критику со стороны многих политиков и экспертов. Специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилье Балакришнан Раджгопал (США) назвал это распоряжение властей Израиля «международным преступлением». Он отметил, что приказ об эвакуации более 1 миллиона человек из северной части сектора Газа на юг в условиях блокады и без предоставления адекватного жилья и гуманитарной помощи является жестоким и грубым нарушением международного права.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее подтвердил, что израильская армия планирует возобновить боевые действия в секторе Газа и проводить их на всей территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.