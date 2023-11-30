Глава МИД Британии призвал оружейные компании НАТО еще два года снабжать Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях. Об этом, ссылаясь на речь Кэмерона в ходе закрытого заседания саммита глав МИД стран НАТО, сообщает британская газета Telegraph.

По словам Кэмерона, государствам НАТО следует добиваться подписания большего числа соглашений по поставкам оружия Киеву, чтобы убедить оружейные компании увеличить выпуск продукции для удовлетворения потребностей украинской армии в течение по меньшей мере следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что идея о вступлении Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс стала пользоваться меньшей популярностью среди населения страны.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.