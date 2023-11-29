В России начнут готовить операторов для беспилотников «Охотник»

В России создадут программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных беспилотников «Охотник». Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

В госкорпорации отметили, что на заводе объединенной авиастроительной компании в Новосибирске сейчас готовятся изготавливать установочную партию и в дальнейшем производить дроны в соответствии с потребностями госзаказчика. Также там отметили, что идет разработка программы обучения летного состава для ускоренного введения в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА.

В «Ростехе» обратили внимание, что сейчас «Охотник» находится на этапе предварительных испытаний.

Дрон «Охотник» длиной 14 метров. Устройство выполнено по схеме «летающее крыло». Аппарат сможет нести до восьми тонн боевой нагрузки, а его взлетная масса составляет более 20 тонн. В арсенал беспилотника войдут управляемые бомбы и ракеты, заключили в «Ростехе».

До этого стало известно, что решение России расширить производство мощных ударных беспилотных летательных аппаратов встревожило США.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.