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В России начнут готовить операторов для беспилотников «Охотник»

В России создадут программу обучения операторов ударных БПЛА «Охотник»

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РИА Новости

В России создадут программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных беспилотников «Охотник». Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

В госкорпорации отметили, что на заводе объединенной авиастроительной компании в Новосибирске сейчас готовятся изготавливать установочную партию и в дальнейшем производить дроны в соответствии с потребностями госзаказчика. Также там отметили, что идет разработка программы обучения летного состава для ускоренного введения в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА.

В «Ростехе» обратили внимание, что сейчас «Охотник» находится на этапе предварительных испытаний.

Дрон «Охотник» длиной 14 метров. Устройство выполнено по схеме «летающее крыло». Аппарат сможет нести до восьми тонн боевой нагрузки, а его взлетная масса составляет более 20 тонн. В арсенал беспилотника войдут управляемые бомбы и ракеты, заключили в «Ростехе».

До этого стало известно, что решение России расширить производство мощных ударных беспилотных летательных аппаратов встревожило США.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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