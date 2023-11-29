В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

28 ноября глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявлял о мощных взрывах в Херсоне.

Издание «Зеркало недели» также сообщало о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Подробностей инцидента не приводилось.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.