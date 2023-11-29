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В НАТО пообещали постоянно следить за прогрессом Украины по реформам

Совет НАТО-Украина постановил наблюдать за исполнением Украиной реформ

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На заседании Совета НАТО-Украина было принято решение установить наблюдение со стороны глав МИД стран НАТО над прогрессом реализации реформ в рамках утвержденной адаптированной годовой программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по проведению приоритетных реформ. Совет НАТО-Украина приветствует представление Украиной адаптированной годовой национальной программы на 2024 год, ожидает ее реализации. Министры иностранных дел НАТО будут проводить регулярную оценку прогресса в реализации адаптированной национальной программы», — указано в пресс-релизе по итогам очередного заседания.

В среду, 29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.

До этого государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что все государства-члены НАТО выразили намерение продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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