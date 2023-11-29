Мишель оценил возможность поставки 1 млн снарядов Украине

Европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. Об этом в интервью France Inter заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить 1 млн боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», — сказал политик.

По словам Мишеля, сложившаяся ситуация требует более серьезного подхода к развитию военной промышленности и обороны в Европе.

14 ноября глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов.

Ранее в Германии заявили о символичности поддержки Украины Евросоюзом.