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Мишель оценил возможность поставки 1 млн снарядов Украине

Мишель: ЕС не сможет поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года

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Johanna Geron/Reuters

Европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. Об этом в интервью France Inter заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить 1 млн боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», — сказал политик.

По словам Мишеля, сложившаяся ситуация требует более серьезного подхода к развитию военной промышленности и обороны в Европе.

14 ноября глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов.

Ранее в Германии заявили о символичности поддержки Украины Евросоюзом.

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