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На Украине заявили о справедливой сделке с США по конфликту с Россией

Кулеба: Украина никогда не просила отправки войск США в зону конфликта

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Alina Smutko/Reuters

Украина не просит отправки американских войск для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

«Украина никогда не просила [отправки] американских войск [в зону конфликта]. И это вопрос принципа, это то, что сильно отличает нас от других. Наша сделка очень справедлива: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся. Мы не просим вас пожертвовать своими жизнями», — заявил Кулеба перед заседанием совета НАТО – Украина.

29 ноября сообщалось, что американские штаты получили миллиарды на производство оружия из-за Украины.

В конце августа сообщалось, что отправка войск США на Украину возможна при поражении ВСУ.

До того Госдеп исключил отправку войск США на Украину.

Ранее Кулеба назвал союзников Украины животными.

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