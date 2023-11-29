За сутки в Белгородской области зафиксировали более 110 прилетов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 110 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что помимо боеприпасов, украинские военные совершили несколько атак с помощью беспилотников. В итоге два человека были ранены, а также повреждения получили четыре частных дома и производственное помещение одного из предприятий.

До этого из-за обстрелов ВСУ оказалась обесточена часть Донецкой народной республики. Сообщалось о прекращении работы ряда котельных в регионе, а правительство ДНР вело работу в штабном режиме.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. По словам дипломата, обстрел осуществлялся из ракетной системы залпового огня (РСЗО). По информации СЦКК Донецкой народной республики (ДНР), всего было пять прилетов.

Ранее Кадыров заявил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии под Белгородом.