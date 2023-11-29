Командир «Ахмата» Алаудинов: бойцы хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов заявил о продвижении российских войск на окраине Клещеевки, сообщает РИА Новости.

По словам Алаудинова, бойцы за последнюю неделю хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки. Было уничтожено большое число солдат противника, взяты пленные. Поэтому, отметил Алаудинов, ВСУ на этом участке фронта «потихоньку начинают сыпаться».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Украина может решиться сесть за стол переговоров с Россией весной 2024 года. По его словам, суть переговоров будет заключаться в обсуждении «порядка капитуляции Украины». Алаудинов выразил уверенность, что российская сторона не будет никаким образом договариваться и соглашаться с какими бы то ни было условиями.

До этого командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.