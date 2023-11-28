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Пентагон признал, что КНДР вывела на орбиту свой спутник

Пентагон признал, что запущенный Северной Кореей спутник был выведен на орбиту

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Al Drago/Reuters

США считают, что запущенный Северной Кореей разведывательный спутник был выведен на околоземную орбиту. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — сказал представитель военного ведомства.

Он не стал предоставлять какие-либо подробности.

Райдер также указал, что он не владеет информацией относительно того, что разведывательный спутник КНДР якобы сделал снимки Белого дома и Пентагона.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».

Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.

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