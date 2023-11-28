Пентагон признал, что КНДР вывела на орбиту свой спутник

США считают, что запущенный Северной Кореей разведывательный спутник был выведен на околоземную орбиту. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.
«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — сказал представитель военного ведомства.
Он не стал предоставлять какие-либо подробности.
Райдер также указал, что он не владеет информацией относительно того, что разведывательный спутник КНДР якобы сделал снимки Белого дома и Пентагона.
22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».
Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.
Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.