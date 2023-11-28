На Украине мужчина сбежал из военкомата через окно

В городе Мукачево Закарпатской области мужчина сбежал из военкомата через окно на втором этаже. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Видеозапись появилась в Telegram-канале агентства. На ней видно, как мужчина смог выбраться через окно с проломленной решеткой. Как только он спустился, за ним побежал человек в военной форме.

Власти пока никак не прокомментировали инцидент.

До этого глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что план по мобилизации в Сумах выполнен на 8%.

По словам Артюха, Сумы провалили план по мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Он отметил, что во многих общинах области вовсе не ведется учет военнообязанных, а предприятия и учреждения не выполняют обязательства в вопросах мобилизации.

До этого секретарь украинского СНБО Алексей Данилов говорил, что на Украине намерены изменить правила призыва в ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.