Боррель раскрыл сумму военной помощи, которую Евросоюз уже предоставил Украине

Страны Европейского союза уже предоставили Украине военную помощь на сумму €27 млрд, но нужно сделать «еще больше и быстрее». Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Европейский союз и его страны-члены передали Украине военную помощь на €27 млрд, теперь должны сделать еще больше», — сказал он.

До этого Жозеп Боррель выразил надежду, что 12-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят на последнем в текущем году заседании министров иностранных дел 27 стран Европейского союза, которое состоится 11 декабря.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России нарушением норм международного права и заявила, что он не останется без ответа.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.