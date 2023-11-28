В США заявили, что НАТО тайно подталкивает Украину к заключению мира

НАТО публично продолжает помогать Украине, однако тайно говорит украинским властям, что лучшего момента заключить мир уже не будет. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Украине говорят: настало время завершить конфликт, время бесконечной поддержки со стороны западных стран закончилось», — отметил он.

По мнению эксперта, союзники Украины уже фактически признали победу РФ, а иссякающий поток военной помощи не повлияет на окончательный исход.

До этого издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что НАТО может предложить Украине более простую программу, чем план по членству. Требования по этой программе менее строгие, чем по плану действий по членству в альянсе (ПДЧ). Программа содержит список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения. Так Украина сможет легче продемонстрировать достижения перед следующим саммитом альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявлял, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.