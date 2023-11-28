Боец ВСУ: за невыполнение приказа солдат уводят в подвал, откуда никто не возвращается

Военнопленный украинского спецподразделения «Скала» рассказал РИА Новости, что отказавшихся выполнять приказ могли физически устранить.

Он отметил, что существует такой подвал, «оттуда мало кто выходит живой».

«В «Скале» отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций, бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – не знаю», — сказал пленный.

Ранее украинский пленный Виталий Шкиндаль рассказал, что большие потери Вооруженных сил в специальной военной операции во многом связаны с непрофессиональными действиями украинского командования.

28 ноября пленный штурмовик Вооруженных сил Украины рассказал о шантаже со стороны командования, которое угрожает своим военнослужащим не проводить эвакуацию с поля боя, если они не пойдут в атаку.

До этого украинский военнопленный с позывным «Журналист» заявлял, что ВСУ недостает качественного обмундирования и амуниции, мобилизованные приходят в зону боевых действий без необходимой подготовки.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.