Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец ВСУ: за невыполнение приказа солдат уводят в подвал, откуда никто не возвращается

РИА Новости: пленный боец ВСУ рассказал о подвале, из которого не возвращаются

close
100%
Reuters

Военнопленный украинского спецподразделения «Скала» рассказал РИА Новости, что отказавшихся выполнять приказ могли физически устранить.

Он отметил, что существует такой подвал, «оттуда мало кто выходит живой».

«В «Скале» отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций, бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – не знаю», — сказал пленный.

Ранее украинский пленный Виталий Шкиндаль рассказал, что большие потери Вооруженных сил в специальной военной операции во многом связаны с непрофессиональными действиями украинского командования.

28 ноября пленный штурмовик Вооруженных сил Украины рассказал о шантаже со стороны командования, которое угрожает своим военнослужащим не проводить эвакуацию с поля боя, если они не пойдут в атаку.

До этого украинский военнопленный с позывным «Журналист» заявлял, что ВСУ недостает качественного обмундирования и амуниции, мобилизованные приходят в зону боевых действий без необходимой подготовки.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий