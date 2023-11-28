На Купянском направлении подразделения группировки российских войск «Запад» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что столкновения произошли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. ВСУ на указанном направлении потеряли до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20.

Также начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал РИА Новости, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый.

Кроме этого, была сорвана попытка ротации украинских военнослужащих на передовых позициях на направлении к селам Ивановка и Ягодное.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что разведчики ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.