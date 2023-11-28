Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что военные ВС РФ сорвали ротацию бригады войск Украины на Купянском направлении.

По словам Зыбинского, в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый. Кроме этого, в полосе обороны 1-й Танковой армии артиллерией группировки была сорвана попытка ротации военнослужащих 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении к селам Ивановка и Ягодное.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет ВСУ в районах Колесниковки и Кисловки.

27 ноября Минобороны РФ сообщало, что расчеты дронов-камикадзе группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и опорники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

На прошлой неделе подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой под Купянском.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.