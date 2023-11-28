Израиль получил список заложников, которых ХАМАС может освободить 28 ноября

Израиль получил новый перечень заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, которые могут быть возвращены 28 ноября. Об этом сообщает израильская армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно имеющейся информации, израильские власти сейчас изучают список с именами пленных.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее ХАМАС передал заложника с гражданством РФ Красному Кресту.