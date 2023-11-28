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Израиль получил список заложников, которых ХАМАС может освободить 28 ноября

Израиль получил новый список заложников, которых ХАМАС может вернуть 28 ноября

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израиль получил новый перечень заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, которые могут быть возвращены 28 ноября. Об этом сообщает израильская армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно имеющейся информации, израильские власти сейчас изучают список с именами пленных.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее ХАМАС передал заложника с гражданством РФ Красному Кресту.

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