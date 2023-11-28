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В Херсоне слышны взрывы

В Херсоне произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

Взрывы произошли в городе Херсоне на юге Украины. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают о взрывах в городе», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, атака идет с левого берега Днепра.

Иных подробностей и официальных комментариев пока не передается.

Незадолго до этого в подконтрольном украинским властям городе Херсон третий раз за сутки раздались звуки взрывов.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории республики.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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