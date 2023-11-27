Российский военный заявил о боязни ВСУ применять технику у Артемовска

Командир отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» с позывным Хан рассказал РИА Новости, что украинские войска почти не используют бронетехнику в боях на Артемовском направлении, опасаясь российских FPV-дронов.

Отряды БПЛА спецназа «Ахмат» работают у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Артемовск. По словам военного, операторы FPV-дронов в основном поражают живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку их бронетехника уже перестала приближаться к позициям «Ахмата», опасаясь войти в зону поражения дронов-камикадзе. Кроме того, уничтожаются места хранения боекомплекта.

Командир другого отряда БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Варвар указал, что ВСУ уже не предпринимают каких-либо активных действий. По его словам, это связано с истощением или с нежеланием воевать. Кроме того, участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих во время штурма их позиций, заявил Варвар.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают мощное давление на украинских военнослужащих.

В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Зеленский назвал семь направлений, где «горячо», Залужный – три. Оценка ситуации на фронте хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины.

По их словам, ВСУ сейчас сложно на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.