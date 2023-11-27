Вооруженные силы Украины (ВСУ) высокими темпами теряют хорошо подготовленных солдат в зоне проведения специальной военной операции, пишет британское издание Daily Express.

В материале говорится, что конфликт России и Украины длится чуть менее двух лет, и шансы Киева на победу уменьшаются. Также журналисты указывают на преимущество России в производстве и покупке оружия, на фоне попыток президента Украины Владимира Зеленского получить дополнительную военную помощь у западных стран.

В публикации также отмечается, что украинская сторона сталкивается с трудностями при наборе на службу солдат и их подготовке.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что успехи Вооруженных сил России лишили Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромного количества бронетехники.

Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Министерства обороны РФ с позывным «Пумба» заявил, что ВСУ не стали менять тактику лобовых атак на Запорожском направлении, несмотря на потери.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил о возможном военном перевороте на Украине.