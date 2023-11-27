На Украине планируют изменить правила призыва в армию

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью британской газете The Guardian, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

В публикации говорится, что изменения подразумевают использование коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного призыва, а также убеждение призывников в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с навыками. Отмечается, что об изменениях планируется объявить на этой неделе.

По данным Данилова, некоторые украинские призывники опасаются участия в боевых действиях, но для них могут найтись другие задания. Также он подчеркнул, что теперь на Украине новый министр обороны «с новым подходом».

Глава СНБО заявил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в стране рекрутинговыми компаниями, для поиска высококвалифицированных людей, которые хотят помочь армии, но не стремятся на фронт. По его словам, таких людей хотят отговорить от попыток уклониться от призыва.

«Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность», — пояснил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы страны намерены ежемесячно призывать в войска по 20 тысяч человек.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.