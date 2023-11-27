Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине планируют изменить правила призыва в армию

Секретарь СНБО Данилов: Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ

close
100%
Алексей Данилов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью британской газете The Guardian, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

В публикации говорится, что изменения подразумевают использование коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного призыва, а также убеждение призывников в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с навыками. Отмечается, что об изменениях планируется объявить на этой неделе.

По данным Данилова, некоторые украинские призывники опасаются участия в боевых действиях, но для них могут найтись другие задания. Также он подчеркнул, что теперь на Украине новый министр обороны «с новым подходом».

Глава СНБО заявил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в стране рекрутинговыми компаниями, для поиска высококвалифицированных людей, которые хотят помочь армии, но не стремятся на фронт. По его словам, таких людей хотят отговорить от попыток уклониться от призыва.

«Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность», — пояснил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы страны намерены ежемесячно призывать в войска по 20 тысяч человек.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий