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В США призвали Запад сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Украины

Экс-постпред США в НАТО Даалдер: Запад должен гарантировать безопасность Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Страны Запада должны пересмотреть свое отношение к утраченным Киевом территориям и сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер изданию Politico.

«Нынешний тупик должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — написал Даалдер.

Он также отметил, что процесс интеграции подконтрольной Киеву части Украины в альянс займет долгие годы. Из-за этого руководству страны нужно заручиться поддержкой Запада, который должен гарантировать ее безопасность.

«Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине или, по крайней мере, территории, которую она сейчас контролирует, немедленных и обязательных двусторонних гарантий безопасности», — написал эксперт.

До этого помощник Путина Юрий Ушаков назвал упертость НАТО главной причиной ситуации вокруг Украины.

Ранее генерал чешской армии Иржи Шедивы назвал главные ошибки контрнаступления ВСУ.

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