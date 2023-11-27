Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Ростовской области

27 ноября около 9:30 (мск) пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — указали в российском оборонном ведомстве.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе региона в 9:30 (мск) был сбит беспилотный летательный аппарат.

Вечером 26 ноября в Смоленской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. По информации Telegram-канала Mash, дрон направлялся в сторону авиационного завода Заднепровского района.

В начале ноября в Воронежской области обезвредили два беспилотника. По словам главы региона Александра Гусева, при падении дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не стоит его снимать и выкладывать видео и фото в соцсети.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ поступят беспилотники с огнеметами.