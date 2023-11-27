Вооруженные силы Украины (ВСУ) не стали менять тактику лобовых атак на Запорожском направлении, несмотря на потери. Об этом сообщил командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Министерства обороны РФ с позывным «Пумба», передает ТАСС.

По его словам, этим летом украинские военнослужащие шли большими колоннами.

«Их большими колоннами сжигали, мы думали, для них это будет уроком, но урок они не извлекли из летней кампании», — поделился «Пумба».

Военные добавил, что ВСУ чаще всего идут в лоб, несмотря на то, что российские военные их видят с момента формирования колонны и выдвижения из какого-то села до линии боевого соприкосновения.

«Пумба» добавил, что у ВСУ стало меньше техники по сравнению в летним периодом, украинцы уже менее активны, но все-равно пытаются продвигаться вперед.

На ранних стадиях российские военные выявляют формирование больших групп, уничтожают их, после такого воздействия никто не хочет идти в атаку, рассказал боец.

Тем временем другой командир группы «Осман», известный под позывным «Метис» рассказал ТАСС, что ВСУ столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности.

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