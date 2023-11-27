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В России заявили, что ответят на наращивание сил США и НАТО в Европе

Политолог Суслов: Россия ответит на наращивание военных сил США и НАТО в Европе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия ответит на наращивание военных сил США и НАТО в Европе, частично нарастив свое военное присутствие на западных границах и углубив военную интеграцию с Белоруссией, в том числе через размещение в республике тактического ядерного оружия. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, чьи слова приводит «Лента.ру».

По словам эксперта, Россия сосредоточится на ядерном оружии и высокоточных ракетах, чтобы не позволить противникам втянуть себя в полномасштабную гонку вооружений.

Ответ страны на наращивание западных сил будет дан, если последует преднамеренная провокация, он будет носить асимметричный характер без размещения масштабных войск, как это делал СССР в рамках Варшавского договора, заметил Суслов.

В настоящее время в Европе находятся около 100 тысяч американских военных. Специалист считает, что эта цифра не должна рассматриваться как конечная, — в связи с ситуацией на Украине и в Израиле Вашингтон может принять решение о расширении европейской военной инфраструктуры.

Суслов предположил, что европейские страны не будут против такого шага, так как в прошлом году лишь 7 из 30 стран — членов НАТО согласились потратить на военные расходы 2% от ВВП, предпочитая отдавать решение вопросов об обороне Соединенным Штатам.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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