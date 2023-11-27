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Подавшее сигнал бедствия судно Central Park находится в безопасности

ВМС США убедились, что подавшее сигнал бедствия Central Park в безопасности

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Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Atherton/US Navy

Эсминец ВМС США USS Mason отреагировал на сигнал о бедствии, полученный от судна Central Park, которое подверглось нападению у побережья Йемена. По информации, полученной агентством Reuters от источников, сообщается, что судно находится в безопасности и не было захвачено.

USS Mason подтвердил эту информацию.

Несколько часов назад сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у побережья Йемена. Оператор поделился подозрениями, что напасть на судно могли пираты. В состав экипажа плавсредства входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

До этого йеменские хуситы-мятежники захватили корабль Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Позднее хуситы раскрыли планы на захваченное судно. По их словам, корабль будет освобожден после прекращения войны в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи местным жителям.

Ранее в Италии пресекли захват турецкого судна пиратами.

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