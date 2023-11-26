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Кадыров сообщил о ликвидации группы диверсантов в пригороде Артемовска

Глава Чечни Кадыров: группу диверсантов уничтожили в пригороде Артемовска

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Группу диверсантов уничтожили в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, информацию о расположении противника передали оперативники специального отряда «Ахмат». Операцию провели бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР совместно с военнослужащими второго армейского корпуса.

»<…> уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что эффективное взаимодействие позволило взять противника в кольцо в одном из зданий. Потерь среди личного состава с российской стороны нет.

Накануне Кадыров заявил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии под Белгородом. Он подчеркнул, что это делают бойцы батальона «Запад-Ахмат» под руководством военнослужащего Исмаила Агуева.

Ранее Кадыров передал Путину просьбу старейшин.

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