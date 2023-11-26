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Российские военные поразили хранилища авиатоплива ВСУ в одной из областей

Минобороны РФ: ВС России поразили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные поразили хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, российскими ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, отметили в российском Минобороны, в Черкасской области российские солдаты поразили арсенал авиационных боеприпасов, живую силу и технику противника. В совокупности удары были нанесены в 128 украинских районах.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три украинских самолета.

До этого Минобороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. Таким образом, общее количество украинских беспилотников, сбитых в российских регионах ночью и утром 26 ноября, увеличилось до 24.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ.

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