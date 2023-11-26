Губернатор Московской области рассказал о ситуации в регионе после атаки ВСУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пяти перехваченных над Подмосковьем дронах ВСУ. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах», — сообщил чиновник.

При этом Воробьев упомянул о трех повреждениях строений на земле, но подчеркнул, что при них никто не пострадал, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Также утром 26 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух районах Калужской области.

До этого половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены после прилета ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.