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В Пентагоне сообщили о переговорах с Минобороны Украины

Глава Пентагона Остин провел переговоры с украинским коллегой

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Depositphotos

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым по вопросам оказания военной помощи для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Речь идет о телефонных переговорах Остина и Умерова в субботу, 25 ноября. В ходе переговоров Остин и Умеров обсудили состояние дел на фронтах и приоритеты в оказании военной помощи Украине от Запада.

У США заканчиваются средства из последнего выделенного на снабжение украинской армии транша — последний пакет военной помощи состоял из всего $100 млн на фоне миллиардных вложений в ВСУ в прошлые месяцы.

До этого американский бизнесмен Илон Маск признался, что его пугает дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений в зону украинского конфликта.

Миллиардер прокомментировал одну из записей в аккаунте бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса. Последний заявил, что Вашингтон до сих пор не решил проблему нехватки снарядов, возникшую из-за помощи Киеву.

Ранее в Пентагоне сообщилиhttp://www.gazeta.ru/army/news/2023/11/25/21785083.shtml о передаче украинским войскам почти всех запасов оружия.

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