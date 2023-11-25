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ВСУ обстреляли город Стаханов

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

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Reuters

Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в администрации города.

«Вооруженные формирования Украины около 18.20 обстреляли Стаханов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осколками повреждены окна и крыша здания бани. Также снаряд попал в землю рядом со зданием. О пострадавших информации не поступала.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики. Отмечается, что ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса по территории ДНР.

Перед этим сообщалось, что в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом. Также три вражеских дрона сбили над Волгоградской областью, добавили в ведомстве. Инцидент назвали попыткой террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа.

Ранее белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.

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