Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ раскрыло суточные потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли до 150 бойцов на Южно-Донецком направлении

close
100%
РИА Новости

Украинские войска за последние сутки потеряли до 150 бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за указанный промежуток времени Вооруженные силы РФ отразили одну атаку украинских отрядов вблизи населенного пункта Приютное. Данное село расположено в Запорожской области.

Как указано в заявлении, в боевых действиях принимали участие подразделения группировки войск «Восток». Совместно с армейской авиацией и артиллерией они сумели сдержать натиск ВСУ, а также поразили место скопления живой силы и техники украинской армии вблизи донецкого населенного пункта Никольское.

«Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — уточнили в министерстве.

Более того, согласно сводке, во время сражений бойцы ВС РФ вывели из строя одну гаубицу Д-20 и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российские войска отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении. По данным ведомства, украинские солдаты пытались организовать штурм в районе населенного пункта Клещеевка.

Ранее в США заявили об отсутствии на Украине грамотного военного руководства.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий