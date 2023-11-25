Украинские войска за последние сутки потеряли до 150 бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за указанный промежуток времени Вооруженные силы РФ отразили одну атаку украинских отрядов вблизи населенного пункта Приютное. Данное село расположено в Запорожской области.

Как указано в заявлении, в боевых действиях принимали участие подразделения группировки войск «Восток». Совместно с армейской авиацией и артиллерией они сумели сдержать натиск ВСУ, а также поразили место скопления живой силы и техники украинской армии вблизи донецкого населенного пункта Никольское.

«Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — уточнили в министерстве.

Более того, согласно сводке, во время сражений бойцы ВС РФ вывели из строя одну гаубицу Д-20 и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российские войска отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении. По данным ведомства, украинские солдаты пытались организовать штурм в районе населенного пункта Клещеевка.

Ранее в США заявили об отсутствии на Украине грамотного военного руководства.