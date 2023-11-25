Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные поразили подразделения 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее села Синьковка Харьковской области. Согласно сообщению оборонного ведомства, потери украинских войск составили до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

До этого спикер группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что за сутки военные ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении.

23 ноября Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

22 ноября сообщалось, что российские военные отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.