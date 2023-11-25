Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в зоне СВО

На Краснолиманском направлении подразделения группировки российских войск «Запад» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й бригады национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики.

Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики.

Потери украинских войск на этом направлении составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа, уточнили в Министерстве обороны РФ.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные уничтожили свыше двухсот целей на Краснолиманском направлении, а также нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украине.

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