Названо число израильских заложников, которых освободят 25 ноября

Четырнадцать израильских заложников будут освобождены 25 ноября в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По данным телеканала, такая цифра согласуется с заявлением Службы тюрем Израиля о том, что 42 палестинских заключенных будут освобождены, поскольку соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинских заключенных на каждого освобожденного израильского заложника.

Сейчас канцелярия премьер-министра Израиля полагает, что в качестве заложников в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль удерживаются 213 человек.

До этого портал Ynet сообщал, что управление тюрем Израиля получило список палестинских заключенных, которых должны выпустить на свободу 25 ноября в рамках сделки с ХАМАС.

Утром 25 ноября газета The Times of Israel сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало израильским властям список второй группы заложников перед их освобождением. В материале отмечалось, что всего в указанный день ожидается освобождение 13 пленных.

Ранее в Израиле заявили, что намерены воспользоваться четырехдневным перемирием для подготовки к следующему этапу операции в секторе Газа.