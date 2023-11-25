Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине истощил военные запасы США. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам полковника, Соединенные Штаты отправили Киеву почти все свои военные запасы, системы вооружения и боеприпасы.

«У нас осталось не так уж и много», — сказал он.

Макгрегор добавил, что украинский конфликт «проигран».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без военной помощи США Украина продержится от силы неделю. Он назвал бюджет Украины на сегодняшний день сбалансированным, а экономические показатели выровненными. Но таких результатов удалось добиться благодаря ежемесячным многомиллиардным вливаниям. По данным российского лидера, Киев каждый месяц получает примерно $4-5 млрд по разным каналам: кредитам и грантам, например.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что западные страны почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок на Украину.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского.