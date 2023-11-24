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Правительство утвердило изменения в области воинского учета

Правительство России утвердило изменения в области воинского учета

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство России подписало документ о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документ.

С 1 января 2024 года на срочную службу будут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий закон был принят в августе 2023 года.

Теперь кабмин подписал документ, в соответствии с которым изменения вносятся в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

В октябре этого года вступил в силу закон об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат.

Осенний призыв на военную службу в 2023 году проходит по прежним правилам: призывники получат повестки в бумажной форме, но штраф за неявку в военный комиссариат был повышен.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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