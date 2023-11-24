Британское СМИ пишет, что разведка Израиля не поверила докладу об атаке ХАМАС

Высокопоставленный офицер израильской военной разведки назвал подробное предупреждение, предсказывающее нападение ХАМАС 7 октября, «воображаемым сценарием», пишет газета Financial Times, ссылаясь на два информированных источника.

В публикации говорится, что дежурные военнослужащие на границе Израиля с сектором Газа, которые анализируют данные, поступающие из анклава, за несколько недель до нападения отправили подробный отчет главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Документ содержал конкретные предупреждения, включая план ХАМАС взорвать пограничные посты в нескольких местах, проникнуть на территорию Израиля и захватить кибуцы. Кроме этого, военнослужащие сообщили начальству, что, согласно данным из нескольких видеозаписей, ХАМАС репетирует захват заложников.

Авторы доклада были уверены, что нападение неизбежно.

«Это воображаемый сценарий», — передали источники ответ офицера разведки, прочитавшего доклад.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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