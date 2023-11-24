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В Ливии отказались от иностранных военных баз на своей территории

Спикер парламента Ливии выступил против появления иностранных военных баз

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Shutterstock

Спикер палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что выступает против создания на территории страны иностранных военных баз. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Что касается иностранных военных баз, мы отвергаем (создание) любой военной базы в нашей стране, мы сами можем защитить нашу страну», — заявил Салех.

По словам лидера ливийского парламента, в данный момент для Ливии приемлемым вариантом является только обмен опытом и военно-техническое сотрудничество с другими государствами, а не создание баз для иностранных контингентов.

Агила Салех представляет одно из двух фактически существующих правительств страны, которое базируется в Сирте.

До этого парламент Ливии потребовал от послов западных стран покинуть страну из-за поддержки Израиля на фоне его конфликта с ХАМАС.

Декларация ливийского парламента была принята на фоне заявлений о невозможности поставить гуманитарную помощь на территории сектора Газа.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.

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