В Ливии отказались от иностранных военных баз на своей территории

Спикер палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что выступает против создания на территории страны иностранных военных баз. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Что касается иностранных военных баз, мы отвергаем (создание) любой военной базы в нашей стране, мы сами можем защитить нашу страну», — заявил Салех.

По словам лидера ливийского парламента, в данный момент для Ливии приемлемым вариантом является только обмен опытом и военно-техническое сотрудничество с другими государствами, а не создание баз для иностранных контингентов.

Агила Салех представляет одно из двух фактически существующих правительств страны, которое базируется в Сирте.

До этого парламент Ливии потребовал от послов западных стран покинуть страну из-за поддержки Израиля на фоне его конфликта с ХАМАС.

Декларация ливийского парламента была принята на фоне заявлений о невозможности поставить гуманитарную помощь на территории сектора Газа.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.